  • BIST 1.363,290
  • Altın 497,25
  • Dolar 8,5000
  • Euro 10,0150
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs Açıklama Yaptı

» »
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs Açıklama Yaptı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs Açıklama Yaptı

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs sorununa, iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Avrupa Birliği üyesi bir “Birleşik Federal Kıbrıs” temelinde kapsamlı bir çözüm ortaya koymak için tarafları görüşme masasına davet ederek, gerginlik yaratacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. 

113 Örgüt tarafından desteklenen İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bölünmüşlüğünün devamı, ekonomik sıkıntılar, Akdeniz’de süregelen gerginlik, silahlanma, savaş tehlikesi, göçler ve acıların, Kıbrıs sorununun devam etmesinin yarattığı acı gerçekler olduğunu ileri sürdü. 

“Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar olarak, savaşın bedelini, kanımız, gözyaşımız ve acılarımızla ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Barışın bir insanlık erdemi olduğuna inanarak, ülkemizin, karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal yapıda yeniden birleşmesi talebimizi vurgulamak istiyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, taleplerinin, iki toplum arasında yıllardan beri Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin bir sonucu olduğu kaydedildi.

“Bu sonuca ulaşmak kolay olmadığı gibi, federal çözümden başka bir çözüm modelinin gerçekçi olmadığı” da iddia edilen açıklamada, “Kıbrıs’taki iki toplumun geleceği ortaktır. Yeni nesillere barış içinde federal birleşik bir Kıbrıs bırakarak ülkemize ve bölgemize istikrar kazandırabiliriz. Barışın silahla, askerle olmayacağını yaşayarak öğrendik. Gerginlik politikaları, provokasyonlar, görüşme masasından kaçmak ve karşılıklı suçlama oyunları çözüme katkı koymaz. Maraş’la ilgili yapılan çıkışlar çözüme yardım etmediği gibi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırıdır ve adamızın kalıcı bölünmesine hizmet eder.” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, doğal felaketlerle ortak mücadele etmek, Covid-19 salgını ile mücadelede birlikte hareket etmek, geçiş kapılarında kolaylık sağlamak, suçlara karşı ortak mücadele yürütmek, eğitim sistemlerindeki şövenist, milliyetçi ve ırkçı söylemleri ortadan kaldırmak ve Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler ’in kararlarına bağlı kalmanın, çözüme giden yolda önemli adımlar olacağı ve toplumlar arasındaki güven duygusunu artıracağı kaydedildi. 

“Maraş konusunun siyaset ve seçim malzemesi yapma, hidrokarbon kaynakları konusundaki paylaşımı gerginlik ve savaş nedeni haline getirmenin hiç kimseye fayda sağlamayacağı” belirtilen açıklamada, gerginlik politikalarının, ülkede silahlanmanın artması ve adanın  garnizon haline getirilmesi demek olduğu kaydedildi.


Açıklamada, tarafların, 2017 yılına kadar elde edilmiş olan  zirve toplantılarında varılan yakınlaşmalar, iki liderin ortak deklarasyonu, Guterres Çerçevesi ve Birleşmiş Milletler kararlarında da geçen iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Avrupa Birliği üyesi bir “Birleşik Federal Kıbrıs” temelinde, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm ortaya koymak için bir an önce görüşme masasına davet edildiği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti16 Temmuz 2021 Cuma 12:27
  • KKTC’de iki partiden Erdoğan’a ‘boykot’ Türkiye medyasında geniş yer buldu16 Temmuz 2021 Cuma 12:15
  • Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı16 Temmuz 2021 Cuma 12:03
  • 12’nci Şafak Nöbeti 19 Temmuz Akşamı 22:30’da Başlayacak16 Temmuz 2021 Cuma 11:58
  • İskele'de piknik alanında arama yapılan araçta uyuşturucu bulundu16 Temmuz 2021 Cuma 11:57
  • Evin ana hat kabloları ile priz devresi kablolarını keserek çaldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:54
  • Alsancak'ta telefon çalındı16 Temmuz 2021 Cuma 11:53
  • Elektrik akımına kapılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:50
  • 5 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:49
  • Evde tedavi dönemi başlıyor16 Temmuz 2021 Cuma 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti