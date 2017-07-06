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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “Bugün Kıbrıs için tarihi bir gün”

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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “Bugün Kıbrıs için tarihi bir gün”
İkitoplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, bugünün Kıbrıs için tarihi bir gün olduğunu, liderlerin Crans-Montana’da, barışçıl ve birleşik bir Kıbrıs’ın temellerini atabileceklerini kaydetti.

İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, “Bugün tarih yazılabilir! Anlaşmaya varmamak seçenekler arasında değildir!” ifadeleri yer aldı.

Gelinen noktada, masada bekleyen sorunların çok iyi bilindiği kaydedilen açıklamada,  Liderlere sunulan seçeneklerin ortada olduğu ve ortak zeminin de  oldukça açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs halkının ihtiyaçlarına ve barış içinde sürdürülecek bir geleceğe hizmet edecek bir anlaşmaya varmanın yalnızca iyi niyet, yaratıcılık ve kararlılık gerektirdiği de ifade edildi.

“Kıbrıs’taki her iki toplumun insanları, defalarca hayal kırıklığına uğramalarına rağmen, sabırsızlıkla, olumlu bir sonuç bekliyor” denilen açıklamada, Kıbrıs'ta barışın, anayasal düzenlemelerin ayrıntıları aracılığıyla değil, toplumu oluşturan insanların yoğun çalışmaları ve anlayışıyla gelişeceği vurgulandı.

Açıklamda, “Birleşmiş Milletler’in ve AB'nin desteğiyle anlaşmanın uygulanması için yeterli mekanizmaların kurulabileceğinden eminiz. Fakat, ortaya çıkacak olan Federal Devletin, gelecek kuşaklar için, her seviyede iki toplumlu eğitim sunma ve kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda toplumlararası eylem programlarını uygulamaya koyma yetkisine sahip olması daha da önemlidir. Milliyetçi ve ırkçı ideolojinin örgütlü hareketinin yasaklanması gerekecektir” denildi.

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