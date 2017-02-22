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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi plebisit kararının iptal edilmesini istiyor

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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi plebisit kararının iptal edilmesini istiyor
“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs”, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti için devlet okullarında anma töreni düzenlenmesi kararının iptali için Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i inisiyatif üstlenmeye çağırdı.

Haravgi gazetesi İnisiyatifin dün Silluris ile görüşerek kendisine bir mektup verdiğini yazdı.

Habere göre görüşmenin ardından açıklamada bulunan İnisiyatif üyeleri, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin ilerlemesi ve başarılı sonuçlar elde edilmesi için iki toplum arasındaki güven atmosferinin yeniden sağlanmasının gerekliliğine işaret ettiler.

İnisiyatiften bir Kıbrıslı Rum, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum Meclisi’nin, yaratılan atmosferin yeniden sağlanması için ilk adım olarak, Kıbrıslı Türklerde ve Mustafa Akıncı’nın bizzat kendisinde büyük endişelere neden olan, ayrıca görüşmeleri etkileyen plebisitle ilgili kararın iptal edilmesi için inisiyatif üstlenmesini istediklerini belirtti.

İnisiyatiften bir Kıbrıslı Türk ise çok kritik bir noktada bulunan  müzakere sürecinin zehirlendiğini belirterek, plebisit kararının Kıbrıs Türk toplumunda kötü bir atmosfer yarattığını söyledi.

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