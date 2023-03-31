  • BIST 4.824,27
  • Altın 1221.63
  • Dolar 19.1777
  • Euro 20.8732
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi toplantı düzenledi

» »
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, 28 Mart Salı günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binasında toplantı yaptı.
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi toplantı düzenledi

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, 28 Mart Salı günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binasında toplantı yaptı.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, KTOEÖS, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), PEO, EDON, Yeni Kıbrıs Derneği ve aktivistler katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli gelişmelerin ardından pozisyon alınması, çözümü sürecinde rol oynayan kişilerle toplantılar yapılması, etkinlikler/eylemler organize edilmesi gibi öneriler üzerinde durulduğu bildirildi.

Kıbrıslı Türk eğitim sendikalarının da toplantıda referandum sonrası Avrupa Komisyonu çalışmaları, Erasmus, üniversitelerin Bologna Sürecine dâhil olmaları, Avrupa Birliği dili olarak Türkçe, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ tarafından çıkarılan çeşitli zorluklar ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları’ konularında önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Toplantıda, ayrıca üç Kıbrıslı Türk eğitim sendikasının KTOEÖS-KTÖS-DAÜ SEN'in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’e verdiği “Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerin” Barış İnisiyatifi'nin de gündemine alınması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Standard Eurobarometer 98 Kıbrıs Türk Toplumu Raporu yayımlandı31 Mart 2023 Cuma 11:54
  • Cesurer: El-Sen süresiz greve giriyor31 Mart 2023 Cuma 11:51
  • Erhürman: Bu akıl ve çağ dışı zihniyetin...31 Mart 2023 Cuma 10:30
  • 5 kişinin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı31 Mart 2023 Cuma 10:15
  • Kırok: Çöp Transfer İstasyonu’nun kasıtlı olarak ateşe verildiği düşünülmekte31 Mart 2023 Cuma 09:42
  • Tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru 14 Nisan31 Mart 2023 Cuma 09:20
  • İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Refüje çıkıp, trafik levhasına çarptı31 Mart 2023 Cuma 09:07
  • Bağımsızlık Yolu’ndan KTMMOB’ne Ziyaret31 Mart 2023 Cuma 08:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk örgütleri temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi31 Mart 2023 Cuma 08:42
  • Ayşen Hamitoğlu hayatını kaybetti31 Mart 2023 Cuma 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti