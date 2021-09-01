  • BIST 1.476,520
  • Altın 484,12
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

İki Toplumlu Çevre Komitesi: “Petrol sızıntısı Kıbrıs kıyılarından uzaklaşıyor”

» »
İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş Başkanı Michalis Loizides, Suriye’deki elektrik santralinden sızan ve Kıbrıs’ı tehdit eden petrolün adanın doğu kıyılarından uzaklaşmakta olduğunun gözlemlendiğini söyledi.
İki Toplumlu Çevre Komitesi: “Petrol sızıntısı Kıbrıs kıyılarından uzaklaşıyor”

İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş Başkanı Michalis Loizides, Suriye’deki bir elektrik santralinden sızan ve Kıbrıs’ı tehdit eden petrolün adanın doğu kıyılarından uzaklaşıyor göründüğünü söyledi.

Loizides Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafından petrol sızıntısı, içeriği ve yoğunluğuyla ilgili daha fazla bilgi beklediğini bildirdi.

 En önemli şeyin sızıntının şimdi Kıbrıs’tan uzaklaşarak başka kıyılara yönelmesi olduğunu belirten Loizides, Komitede’deki Kıbrıslı Türk mevkidaşıyla, petrol sızıntısıyla mücadelede Kıbrıs Türk tarafına yardım olasılığı konusunda ‘çok iyi temas’ kurduklarını ancak sonunda buna gerek kalmadığını kaydetti.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı01 Eylül 2021 Çarşamba 12:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Covid-19 testlerinin ücretli olması konusundaki kararın değiştirilmesini memnuniyetle karşıladım01 Eylül 2021 Çarşamba 12:06
  • Anastasiadis'in önerisi 1960 anlaşmasına dönüş masada01 Eylül 2021 Çarşamba 12:02
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. 01 Eylül 2021 Çarşamba 12:01
  • Thalassaemia Derneği'nde yeni başkan Çiğdem Beşevlerli01 Eylül 2021 Çarşamba 11:05
  • YKP'nin 1 Eylül mesajı: Unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır01 Eylül 2021 Çarşamba 11:04
  • Türk-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:01
  • Memur-Sen, temel gıda ve temel tüketim maddelerine yapılan zamları şiddetle kınadı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:57
  • Sağlık Bakanlığı: Sistem hazırlığı tamamlanınca belediyeler antijen testi yapmaya devam edecek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:33
  • YKS’de iki ek yerleştirme01 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti