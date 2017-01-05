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İki toplumlu "Çözüm ve Birleşmeye Destek” etkinliği

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İki toplumlu "Çözüm ve Birleşmeye Destek” etkinliği
Aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, 10 Ocak Salı akşamı ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, Lefkoşa’da ara bölgedeki Çetinkaya sahasında, Kuzey Kıbrıs saatiyle 19.00’da yer alacak.

Etkinlik dolayısıyla bugün Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Türk tarafındaki katılımcılar adına KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel, Rum tarafını temsilen de PEO Genel Sekreteri Pambis Kritsis hazırlanan ortak metni okudu.

Hazırlanan ortak metinde müzakerelerin hassas ve kritik bir dönemden geçtiğine vurgu yapılarak, görüşme sürecinin desteklendiği ve liderlerden Kıbrıs’a barış ve adanın yeniden birleştirilmesi adına olumlu haberlerle dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın bölünmek için çok küçük, fakat Kıbrıslıların bir arada yaşayabileceği kadar büyük” olduğuna vurgu yapıldı.

Kıbrıs sorununa dahil tüm dış güçlere yeniden birleşme ve ülkede barış içinde yaşama arzusuna saygı göstermesi yönünde çağrının da yer aldığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın yararına ve gerçek Kıbrıslıların gerçek çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya varılması için katkı koymaya davet de yapıldı.

Açıklamada, tüm Kıbrıslılara, “10 Ocak’ta bir araya gelme ve ülkenin yeniden birleşmesi için sağduyu barış ve umudun ortak sesini duyurma yönünde” çağrı yapıldı.

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