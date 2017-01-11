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İki Toplumlu Etkinliğe Girmeye çalışan Elam Üyeleri Durduruldu

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İki Toplumlu Etkinliğe Girmeye çalışan Elam Üyeleri Durduruldu
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerin dün akşam ara bölgedeki Çetinkaya sahasında Cenevre’de müzakereleri sürdüren liderlere destek için düzenlediği barış etkinliği, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi “Barış ve Yeniden Birleşme Engellenemez” başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların dün, dondurucu soğuğa rağmen ara bölgedeki Çetinkaya sahasına giderek görüşmelere ve adanın yeniden birleşmesine destek belirttiklerini yazdı.

Gazete haberinde, bazıları ELAM tişörtü giyen yaklaşık 20 kişilik bir grubun sloganlar atarak iki toplumlu etkinliğin olduğu alana girmeye çalıştığını ancak polis engeline takıldığını belirtti.

Diğer gazeteler iki toplumlu etkinliği şu başlıklar verdi:

Fileleftheros: “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden İki Lidere Destek”

Politis: “ ‘Çözümle Gelin’… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Barış ve Yeniden Birleşme Mesajı Verdi ”

Alithia: “Yeniden Birleşme Yönünde Güçlü Mesaj”

Simerini: “İki Toplumlu Etkinlik… Sendikalar Yeniden Birleşme İstediler”

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