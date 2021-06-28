İki toplumlu fotoğraf yarışması sonuçlandı!

AKEL ve Avrupa Parlamentosu Sol Grubu’nun bu yıl ikincisini düzenledikleri iki toplumlu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere dün ödülleri verildi.

AKEL ve Avrupa Parlamentosu Sol Grubu’nun bu yıl ikincisini düzenledikleri iki toplumlu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere dün ödülleri verildi.

Haravgi’nin “Bölünme Acısı Yeniden Birleşme İsteği” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı habere göre, her iki toplumdan 47 kişinin 170 fotoğraf ile dereceye giren 12’sine ödül verildi, yarışmaya katılan fotoğraflar sergilendi.

Törene katılan AKEL Meclis Grup Sözcüsü ve Polit Büro üyesi Yorgos Lokaidis, fotoğraflarda “47 yıldır süren bölünmüşlüğün” yansıtıldığını savunup, “Kıbrıs dikenli tellere layık değil” diyerek “farklı bir Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerini” söyledi.