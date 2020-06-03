İki Toplumlu Imagıne Programı Eğitim Dönemi İle Birlikte Sonlandırıldı

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi, 2019-2020 eğitim dönemi için Imagine programının tamamlandığını açıkladı.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yayınlanan bildiride, program kapsamında, 2019-2020 öğrenim yılında Kuzey ve Güneydeki okullardan, bin 285 öğrenci ve 162 öğretmenin bir araya getirildiği kaydedildi.

Barış kültürünün esas alındığı program kapsamında, stereotip, aşırılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerinde eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Bu eğitim yılında 92 okul müdürünün de bir araya getirildiği ifade edilen açıklamada, 2019-2020 eğitim döneminin coronavirüs pandemisi nedeniyle 34 öğretmenin katıldığı bir webinar ile sonlandırıldığı kaydedildi. Online toplantıya İki Toplumlu Eğitim Teknik Komite eş başkanları Meltem Onurkan Samani ile Michalinos Zembylas’ın da katıldığı, planlanmış etkinliklerin yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte uygulamaya konacağı kaydedildi.

Program, İki Toplumlu Teknik Komite himayelerinde Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi işbirliğinde ve Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü destekleriyle yürütülüyor.