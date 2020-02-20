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İki Toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”Na 24 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek

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İki Toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”Na 24 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek
İki Toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”Na 24 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek

Kıbrıs’ta 12 yıldan beri 900’ün üzerindeki Kıbrıslı Türk ve Rum gencini bir araya getiren “Kıbrıs Dostluk Programı’nın (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl da Temmuz ayında Türk ve Rum gençlerden oluşan bir grubu ABD’ye göndereceği duyuruldu.

Etkinliğe katılmak isteyen 15-17 yaş grubundan gençlerden 24 Şubat’a kadar başvuru kabul ediliyor.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada; programın 12 yıldan beri başarı ve istikrarla uygulanan iki toplumlu en etkin programlardan biri olduğunu kaydetti.

YARIN TOPLANTI VAR

Zekican, yarın ilgi duyan aileleri ve gençleri CFP Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla 17.30 - 19.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde toplantı düzenlediklerini belirterek toplantıya katılımın serbest olduğunu anlattı.

Simge Kahvecioğlu Zekican “Amacımız Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bu barış projesi ile iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu. 

Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı eyaletlerde gençlerin Amerikalı aileler yanında bir ay geçireceklerini anlatan Simge Kahvecioğlu Zekican şu bilgileri verdi:

“Gençlerimiz, özenli bir süreçten geçilerek seçilecek ve gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını karşılayacak olan ABD’li aileler tarafından ağırlanacaktır. Bir ay boyunca her ekibin bir aileyle yaşaması, ekiplerin dostluklarının derinleşmesinin yanı sıra onları ağırlayan ailelerle de güçlü bağlar kurmalarını sağlayacaktır.”

TEMMUZDA KAMP

CFP’nin son 7 yıldan beri Trodos dağları eteklerindeki eskiden Türklerin de yaşadığı bir karma köy olan Aynikola (Esentepe) köyünde gençler için iki toplumlu bir kamp düzenlediğini belirten Zekican, bu kampların sekizincisinin ise bu yıl temmuz ayında gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Birbirlerini tanımadan kampa gelen gençlerin, atölye çalışmaları, tartışma ve oyunlar aracılığıyla tek bir ekibe dönüştüğünü anlatan Zekican; bu yıl 24 Şubat’ta sona erecek başvuruların ardından mülakatların yapılacağını açıkladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?                                  

Zekican; 15- 17 yaşları arasında ve son sınıf olmayan, anne ya da babasından biri Kıbrıslı olan gençlerden başvuru kabulüne başladıklarını, başvuruların 24 Şubat’ta sona ereceğini, dileyenlerin 0542 856 48 28 numaralı telefondan daha fazla bilgi alabileceğini, başvuruların www.friendships4peace.org sitesindeki formu doldurarak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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