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İki toplumlu komite toplantısı ertlenedi... Rapor henüz İngilizceye çevrilmemiş...

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İki toplumlu komite toplantısı ertlenedi... Rapor henüz İngilizceye çevrilmemiş...
İki toplumlu komite toplantısı ertlenedi... Rapor henüz İngilizceye çevrilmemiş...

İşte açıklama;

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, yarın (14 Temmuz 2020) Rum muhataplarıyla gerçekleştirilmesi planlanan ve iki taraftaki epidemiyolojik durumun değerlendirileceği toplantı öncesinde bugün (13 Temmuz 2020) Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı, KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu, İngilizceye tercümesi henüz tamamlanmadığından Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerine ancak yarın ulaştırılabileceğini bildirmesi üzerine, Kıbrıslı Türk Komite üyeleri bahse konu raporu önce kendi aralarında değerlendirmeyi ve prosedür gereği iki toplumlu toplantı öncesinde Kıbrıslı Rum muhataplarıyla paylaşabilmeyi teminen, yarın gerçekleşmesi planlanan toplantının bir hafta ertelenmesi hususunda Kıbrıslı Rum muhataplarına öneri götürdü.

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, komite eş-başkanlarının toplantının birlikte belirlenecek bir tarihe ertelenmesi hususunda uzlaştıklarını belirtti.

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