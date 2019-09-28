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iki toplumlu LGBTI Festivali

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İki toplumlu LGBTI festivalinin, 5 Ekim’de, “United By Colours” adı altında, “İşbirliği Evi’”nde gerçekleştirileceği belirtildi.
iki toplumlu LGBTI Festivali

Fileleftheros gazetesi  “Accept LGBTI Cyprus” ve “Queer Cyprus” örgütlerinin açıklamasında dayanarak,  iki toplumlu LGBTI festivalinin, 5 Ekim’de, saat 18:00’de, “İşbirliği Evi’”nde (Home of Cooperation) gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre açıklamada, festivalin, üyelerinin eşitliğinin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iki LGBTI örgütünün sıkı işbirliğine damga vurduğu belirtildi.

Festival kapsamında konuşmalar, bilgilendirmeler yapılacak, dans ve müzik programı yer alacak.

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