 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 139,944
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

İki Toplumlu Müzik Festivali “Unity Fest” yarın akşam Ledra Palace'ta...

»
İki Toplumlu Müzik Festivali “Unity Fest” yarın akşam Ledra Palace'ta...
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, Avrupa Parlamentosu Bilgi Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin organize ettiği iki toplumlu müzik festivali “Unity Fest”, yarın akşam ara bölgede yapılıyor.

Unity Fest’ten yapılan açıklamaya göre, festival saat 19.30’da Ledra Palace Otel'de iki ünlü müzisyen Gadjo Dilo Swing Jazz Band ve Fikri Karayel konseriyle başlayacak ve bunu müzik gruplarının konserleri izleyecek.

Seçici komite tarafından festivalde sahne almasına karar verilen müzik grupları; Katakathia- Limasol; George Sidiropoulos- Lefkoşa, Limestone- Lefkoşa, Stonus- Lefkoşa, Swinging Souls- Baf ve Bunfyah- Mağusa olacak.

Dayanışma Evi, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), İsveç Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından desteklenen festivale, Kıbrıs Gençlik Konseyi (ONEK), Synergiamedia, Golden Sigorta ve C.G Georgallis müzik mağazalarının da sponsorluk yaptığı kaydedildi.

Katılımın ücretsiz olduğu festivale, tüm şehirlerden ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Otobüs güzergah ve saatleri ise şöyle açıklandı:

“Larnaka Finikoudes otobüs terminalinden saat 18.45'te, Limasol Neo Limani otobüs terminalinden saat 18.20'de, Baf Karavella otobüs terminalinden saat 17.30'da,Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) saat 18.15'te, Ayios Georgios/Aygün otobüs terminalinden saat 18.45'te ve Girne’den Girne Belediyesi Baldöken Oto Parkı’ndan saat 18.45'te...”

Tüm otobüsler geriye dönüş için saat 00.05’te Ledra Palace'tan hareket edecek.

Bilgi ve rezervasyon için 0533 8308868 numaralı telefonların aranabileceği ve daha fazla bilgiye Unity Fest Facebook adresinden ulaşılabileceği de belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mirana Faiz, Honk Kong’da piyano konseri verdi20 Haziran 2017 Salı 12:59
  • “FOGEM’le yaz bembeyaz gecesi”19 Haziran 2017 Pazartesi 11:26
  • “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”, 20 Haziran’da Girne Amfi Tiyatro’da...18 Haziran 2017 Pazar 14:30
  • Prof. Dr. Sayan’dan “Yeni Bir Dünyaya Uyanmak”17 Haziran 2017 Cumartesi 14:19
  • 11. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali başladı17 Haziran 2017 Cumartesi 12:51
  • 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü…17 Haziran 2017 Cumartesi 09:44
  • 5. Taşkent Kültür Festivali bugün başlıyor17 Haziran 2017 Cumartesi 09:27
  • Yaz sevinci Pazartesi Düzova’da!16 Haziran 2017 Cuma 12:30
  • “8. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” 22-24 Haziran’da düzenlenecek15 Haziran 2017 Perşembe 14:39
  • Eski karakol, artık kütüphane…14 Haziran 2017 Çarşamba 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti