İki Toplumlu Müzik Festivali “Unity Fest” yarın akşam Ledra Palace'ta...

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, Avrupa Parlamentosu Bilgi Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin organize ettiği iki toplumlu müzik festivali “Unity Fest”, yarın akşam ara bölgede yapılıyor.

Unity Fest’ten yapılan açıklamaya göre, festival saat 19.30’da Ledra Palace Otel'de iki ünlü müzisyen Gadjo Dilo Swing Jazz Band ve Fikri Karayel konseriyle başlayacak ve bunu müzik gruplarının konserleri izleyecek.

Seçici komite tarafından festivalde sahne almasına karar verilen müzik grupları; Katakathia- Limasol; George Sidiropoulos- Lefkoşa, Limestone- Lefkoşa, Stonus- Lefkoşa, Swinging Souls- Baf ve Bunfyah- Mağusa olacak.

Dayanışma Evi, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), İsveç Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından desteklenen festivale, Kıbrıs Gençlik Konseyi (ONEK), Synergiamedia, Golden Sigorta ve C.G Georgallis müzik mağazalarının da sponsorluk yaptığı kaydedildi.

Katılımın ücretsiz olduğu festivale, tüm şehirlerden ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Otobüs güzergah ve saatleri ise şöyle açıklandı:

“Larnaka Finikoudes otobüs terminalinden saat 18.45'te, Limasol Neo Limani otobüs terminalinden saat 18.20'de, Baf Karavella otobüs terminalinden saat 17.30'da,Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) saat 18.15'te, Ayios Georgios/Aygün otobüs terminalinden saat 18.45'te ve Girne’den Girne Belediyesi Baldöken Oto Parkı’ndan saat 18.45'te...”

Tüm otobüsler geriye dönüş için saat 00.05’te Ledra Palace'tan hareket edecek.

Bilgi ve rezervasyon için 0533 8308868 numaralı telefonların aranabileceği ve daha fazla bilgiye Unity Fest Facebook adresinden ulaşılabileceği de belirtildi.