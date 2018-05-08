İki Toplumlu Öykü Yarışmasının Sonuçları

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin her yıl düzenlediği genç yazar ve şairlere yönelik iki toplumlu yarışma bu yıl da genç kalemleri Kıbrıs edebiyatına kazandırma yolunda bir sonuca ulaşmıştır. Bu yılkı yarışma öykü dalında olup, yarışmanın sonucu iki birliğin belirlediği jüri tarafından sonuçlandırılmıştır. Kazanan isimler:

Salamis Ayşegül Şentuğ

Tutku Tuğyan

Maria Tsangari

Constantinos Makris

Ve mansiyon ödülü alan: Vassiliki Nicolaou

Bu yıl her iki jüri de seçim yapmakta zorlandığı için hem Türkçe, hem de Rumca yazan öykücüler arasında birincilik ödülü ikişer kişi arasında paylaştırılmıştır. Yazarların öyküleri karşı dillere çevrilmesinin ardından kitap olarak yayımlanacak ve daha sonradan belirlenecek bir tarihte ödül töreniyle birlikte kitabın tanıtımı yapılacaktır. Son üç yılda yapıldığı gibi bu yıl ödül kazanan yazarların öyküleri Türkçe ve Yunanca olmak üzere her iki dile de tercüme edilip kitap olarak yayımlanacaktır.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Kıbrıs Yazarlar Birliği