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İki Toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü için yarın toplanıyor

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İki toplumlu Sağlık Komitesi, Batı Nil Virüsü konusunu ele almak amacıyla yarın toplanıyor.
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü için yarın toplanıyor

Sağlık Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi’nin yapacağı toplantı saat 14.00’te başlayacak.

TAK’ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Dr. Meltem Onurkan Samani, Batı Nil Virüsü konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacağını söyledi. Samani, çalışmalarını aralıksız devam ettiren komitenin üzerinde çalıştığı projeler bulunduğunu belirtti.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, her iki toplumu da etkileyebilecek sağlık sorunlarının çözümü, iki toplumun birbirinin sağlık sistemi hakkında bilgi edinmesi ve sağlık konularında işbirliği çalışmaları yürütmesi gibi hedefler doğrultusunda 2008’de kuruldu.

Eş başkanlığını Yeşim Örek Gümüşdağ’ın yürüttüğü komitenin Enfeksiyon Hastalıkları, Genetik Hastalıkları ve Veterinerlik alt komiteleri var.

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