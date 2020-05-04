İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyeleri Ab Ve Undp Tarafından Sağlanan Yardımları İnceledi

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında sağlanan cihaz, malzeme ve kitlerin bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na ait depoları ziyaret ederek incelemede bulundu.

Ziyarete, komitenin eşbaşkanı Dr. Cenk Soydan'ın yanısıra Dr. Bülent Dizdarlı, Dr. Jale Refik Rogers, Dr. Emete İmge, Dr.Ayşe Sözüöz ve Dr. Yeşim Gümüşdağ katıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında AB ve UNDP tarafından sağlanan, 1 biyogüvenlik kabini, 1 tıbbi atık öğutücüsü, 15 bin yüz siperi, 30 bin tulum, 5 bin PCR kiti, ayakları ile beraber 32 infuzyon pompası, 40 adet flowmetre, 20 adet aspiratör ve 15 kutu izolasyon kiti Sağlık Bakanlığı deposuna teslim edilmişti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri bu hafta da AB ve UNDP tarafından sağlanan 25 kutu izolasyon kiti, 20 monitör ve 20 ventilatörün gelmesinin beklendiğini belirtti.