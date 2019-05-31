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İki toplumlu siyasi parti toplantılarının 30. yılı

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: Güney Kıbrıs’taki Slovakya Büyükelçiliği, Kıbrıs’ta siyasi partilerin ikili diyaloğunun 30. yılı münasebetiyle ara bölgede bir kutlama düzenleyeceğini açıkladı.
İki toplumlu siyasi parti toplantılarının 30. yılı

Slovakya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Lefkoşa ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da 10 Haziran saat 16.00’da düzenlenecek. Slovakya’nın Dışişleri ve Avrupa Bakanı Miroslav Lajcak da etkinlikte hazır bulunacak.

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin diyaloğuna ilişkin konuşma 17.30’da yapılacak.

11 Haziran günü ise 09.00- 13.30 arası yine Chateau Status restoranda uluslararası katılımlı bir panel gerçekleştirilecek.

Panelde “İki toplumlu liderler ile Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk partilerin temsilcilerinin diyaloğunun iki toplumun siyasi liderlerinin müzakerelerindeki ilerlemesine etkisi” ve “Siyasi partilerin iki toplumlu diyaloğu ve Kıbrıs'taki sivil toplum ile etkileşim faaliyetlerinde güven artırıcı önlemlerin önemi” tartışılacak.

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