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İki TV kanalına ve bir radyoya yayın ilkelerini ihlalden ceza

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İki TV kanalına ve bir radyoya yayın ilkelerini ihlalden ceza
İki TV kanalına ve bir radyoya yayın ilkelerini ihlalden ceza

Yayın Yüksek Kurulu 29 Haziran'da toplanarak gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve  ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle söz konusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda  nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası  verdi.

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