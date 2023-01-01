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İki ülke nükleer tesis listelerini birbirleriyle paylaştı! Vurmak yasak

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Hindistan ile Pakistan, nükleer tesislerin yanı sıra sivil mahkumlar ve gözaltındaki balıkçıların bilgilerinin bulunduğu listeleri karşılıklı olarak paylaştı.
İki ülke nükleer tesis listelerini birbirleriyle paylaştı! Vurmak yasak

İki ülkenin her yıl 1 Ocak'ta nükleer tesislerin bilgilerini bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu, ilki 1 Ocak 1992'de gerçekleşen liste değişiminin otuz ikincisi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Hindistan, 339 Pakistanlı sivil mahkum ve 95 Pakistanlı balıkçının listelerini komşu ülkeye teslim etti.

Pakistan ise Hint ya da Hint olduğu değerlendirilen 51 sivil mahkum ve gözaltındaki 654 balıkçının listesini paylaştı.

EŞ ZAMANLI OLARAK YAYINLANDI

Listeler, Yeni Delhi ve İslamabad'da eş zamanlı olarak diplomatik kanallarda yayınlandı.

Öte yandan açıklamaya göre Hindistan, Hint balıkçılar ve cezalarını tamamlayan sivil mahkumların serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Pakistan'ı daha hızlı davranmaya çağırdı.

Açıklamada, "Pakistan'dan, Hint olduğuna inanılan ve Pakistan'da gözaltında bulunan 30 balıkçı ve 22 sivil mahkuma acil konsolosluk erişimi sağlanması istendiği" bilgisi verildi.

Pakistan'dan henüz vatandaşlık onayı gelmediği için ülkelerine dönemeyen 71 Pakistanlı mahkumun vatandaşlık statüsü doğrulama sürecinin hızlandırılması için de İslamabad'a çağrıda bulunuldu.

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