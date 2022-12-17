  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İki ülkede gerginlik had safhada! Barikatlar kuruldu…

» »
Sırbistan ve Kosova arasında savaşın eşiğine gelen gerginlik sürüyor. Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan belediyesinde, Sırpların yeni bir barikat kurduğunu bildirdi.
İki ülkede gerginlik had safhada! Barikatlar kuruldu…

Sırplar Kosova’nın kuzeyinde yeni bir barikat kurdu. Kosova polisinden yapılan açıklamada, “ülkenin kuzeyinde vatandaşların hayatını daha da zorlaştıran serbest dolaşım özgürlüğünü engellemeye devam etmek için Zveçan’a giden Berxhane Mahallesi’ne, gece boyunca yeni bir barikat kurulduğu” belirtildi.

GÜVENLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Polisin, tüm vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasından bu yana güvenlik durumu aynı kalmayı sürdürüyor. Jarinje ve Bërnjak sınır kapıları, suç gruplarının barikat kurması nedeniyle bilindiği üzere kapalı olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, barikatların kurulmasıyla serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğine işaret edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da dev akvaryum patladı, yaralılar var16 Aralık 2022 Cuma 16:58
  • AP milletvekilleri yolsuzluk karşıtı yeni önlemler talep etti15 Aralık 2022 Perşembe 21:52
  • Avrupa’yı sarsan Katar’dan rüşvet skandalında itiraf geldi15 Aralık 2022 Perşembe 19:13
  • Avrupa’da Katar rüşveti krizi büyüyor: Tomar tomar paralardan eşini sorumlu tuttu14 Aralık 2022 Çarşamba 22:50
  • AB’yi sarsan rüşvet skandalında yeni rezalet: Paralar ortaya çıktı14 Aralık 2022 Çarşamba 20:16
  • AB’yi sarsan rüşvet skandalında yeni rezalet: Paralar ortaya çıktı14 Aralık 2022 Çarşamba 11:32
  • Hollanda’da ilk: Ailesi Adana’dan göç eden Huri Şahin belediye başkanı oldu14 Aralık 2022 Çarşamba 09:30
  • Kosova ve Sırbistan gerginliğinin nedeni olan barikat sorunu 3 gündür devam ediyor13 Aralık 2022 Salı 20:45
  • Almanya’da çevreci gruba polis baskını13 Aralık 2022 Salı 19:45
  • Rüşvetle suçlanan AP Başkan Yardımcısı azledildi13 Aralık 2022 Salı 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti