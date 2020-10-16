  • BIST 1.193
  • Altın 484,439
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü

» »
Dünya yörüngesinde eski bir uydu ile fırlatılmış bir roketten geriye kalan bir parçanın, büyük miktarda "uzay çöpü" yaratabilecek bir çarpışmanın eşiğinden döndüğü bildirildi.
İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü

Merkezi ABD'de bulunan uzay izleme şirketi LeoLabs'tan yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'ne ait çalışır durumda olmayan seyrüsefer uydusu ile Çin'e ait aşamalı roket kalıntısı, dün gece saatlerinde Güney Atlantik Okyanusu üzerindeki Alçak Yer Yörüngesi konumunda yakın geçiş yaptı.

Roket parçası yakın geçişten 10 dakika sonra şirketin Yeni Zelanda'daki Kiwi Uzay Radarı'nda tespit edildi, hurdanın bütünlüğünü koruduğu görüldü ve herhangi bir enkaz izine rastlanmadı.

LeoLabs, daha önce hazırladığı karşılaşma öncesi analizlerinde iki cismin birbirine 18 ila 25 metre yaklaşacağını, bunun yüzde 10'lu bir çarpışma riski yaratacağını kaydetmişti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde görevli ABD'li gökbilimci Jonathan McDowell da toplamda 2 bin 800 kilo ağırlığa sahip iki nesnenin olası çarpışmasının, Alçak Yörünge'deki "uzay çöpü" miktarının yüzde 10 ila 20 artırma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.

UZAY ÇÖPÜ

Eski veya tahrip olmuş uyduların hurdaları, aşamalı roketlerden arta kalan parçalar ve uzay istasyonlarından düşen vida, panel ve kaplama malzemeleri gibi nesneler, "uzay çöpü" olarak adlandırılıyor.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 34 bin, 1 ila 10 santimetre çapında 900 bin ve 1 santimetreden küçük 128 milyon başıboş nesne bulunuyor.

Uzay çöpünün büyük bölümü yeryüzünden 160 ila 2 bin kilometre yükseklikteki uzay boşluğunu tarif eden "Alçak Yer Yörüngesi"nde bulunuyor.

Yeryüzü gözlem ve hizmet uydularının büyük bölümü ve Uluslararası Uzay İstasyonu, bu yörünge bölgesinde yer alıyor.

Saatte 35 bin kilometreyi aşan hızlarda hareket eden irili ufaklı nesneler, aktif durumdaki uydu ve araçlara zarar verme olasılığının yanı sıra ISS’de görev yapan astronot ve kozmonotlar için de hayati tehlike yaratıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya, 1 milyon ton nükleer atık suyunu okyanusa bırakacak16 Ekim 2020 Cuma 20:16
  • İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü16 Ekim 2020 Cuma 19:30
  • Çarpışmaya saatler kaldı! Uzay çöplüğü miktarı yüzde 20 artabilir!16 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • İnsanlar, 23 yaşında mizah duygusunu kaybetmeye başlıyor15 Ekim 2020 Perşembe 22:24
  • 'Kırmızı Oda'yı psikologlar neden eleştiriyor?15 Ekim 2020 Perşembe 22:02
  • ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin tacizleri yüzünden hesabını kısıtladı15 Ekim 2020 Perşembe 21:45
  • Koltuğa işeyen torununu kaynar suya sokan kadına 12 yıl hapis15 Ekim 2020 Perşembe 21:01
  • ‘Merhaba Covid-19 ya sen beni yeneceksin ya da ben seni’ yazmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti14 Ekim 2020 Çarşamba 22:45
  • Son 50 yıl: 11 binden fazla afet, 2 milyon can kaybı, 3.6 trilyon dolar zarar14 Ekim 2020 Çarşamba 22:05
  • İyi temizlik yaptığını kanıtlamak için öyle bir şey yaptı ki...14 Ekim 2020 Çarşamba 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti