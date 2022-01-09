İki Varlık BM Ajandasında

BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne birkaç gün önce sunduğu raporlarda, Kıbrıs’ta iki varlığa işaret eden iki anahtar ifade bulunduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros, “‘İki Varlık’ BM’nin Ajandasında… ‘Ortak Zemin’ Bulunmasıyla Ne Olacağına ve Teknik Komitelere Dair Yeni Yaklaşım” başlıklı Genel Sekreter’in raporlarında yer alan ve Kıbrıs sorununda olacaklar açısından belirleyici diye nitelediği “anahtar” ifadelerin ortak zemin ve Teknik Komiteler ifadeleri olduğuna işaret etti.

Bu iki eksenin Ada’da iki ayrı varlığın kurumsallaştırılmasına göndermede bulunduğunu belirten gazete bunun aynı zamanda Türkiye’nin de yaklaşımı olduğunu, Türk tarafının, Teknik Komitelerin oluşumunun yürütme erkine sahip kişilerle değiştirilmesini istediğini yazdı.