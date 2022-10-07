İki yasa tasarısı ele alındı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. Komite iki yasa tasarısını görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Özdemir Berova başkanlığında toplanan komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

-Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı

Komite ilk olarak, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Sağlık alanında hizmet veren kişilerin, günümüz koşulları ile birlikte gelişen sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların ve pozisyonların gelişen sağlık sektörüne uyum sağlayabilmesi açısından düzenlenmesini, tüm bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak, vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi amacı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı.”

-Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile onaylandı

Komite, daha sonra Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şu şekilde:

“Kozmetik Ürünleri Yasası uyarınca izin alacak olan üretici firma ve ithalatçı firmaların izin başvurularında talep edilen ve yasa ile istihdam etmeleri zorunlu oldukları personelin düzenlenmesi amacı ile söz konusu Yasa Tasarısı hazırlandı.”