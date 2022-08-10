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İki yaşındaki çocuk kendisini ısıran yılanı ısırdı

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Bingöl’de, kendisini ısıran yılanı ısıran iki yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İki yaşındaki çocuk kendisini ısıran yılanı ısırdı

İLKHA’nın aktardığına göre; Bingöl merkez Kantar köyünde dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki S.E.’yi bahçede oyun oynarken yılan soktu. Yılanın sokmasıyla refleks gösteren çocuk da yılanı ısırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yılan çocuğun ağzından kurtarılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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