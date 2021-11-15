İki Yaşındaki Ömer Ablası Sayesinde Hayata Tutundu

Farabi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'ne Ağrı'dan getirilen 2 yaşındaki Ömer Asaf Çelik'e, ablasından alınan kemik iliği başarılı bir operasyonla nakledildi.

Ablası sayesinde hayata tutundu

Ünite sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır, Çelik ailesinin, çocuklarının solunum şikayeti üzerine hastaneye başvurduğunu, yapılan değerlendirmede hastaya lenf bezi kanseri tanısını koyduklarını aktardı.

Hastada 4 ay sonra akut miyeloid lösemi kan kanseri hastalığının da oldukça ciddi bir türünün geliştiğini belirten Bahadır, şunları söyledi:

"Dolayısıyla hem lenf hem de kan kanseri olan hastamıza, tekrardan daha yoğun bir tedaviye başladık. Tedavinin devamında bu hastaya kemik iliği nakli yapılması gerekiyordu çünkü yüksek riskli bir hastaydı. Yaptığımız değerlendirmede, hastanın ablasının nakil için tam uyumlu olduğunu gördük ve hastamızı kemik iliği nakli için hazırlamaya başladık. Hastamıza yaklaşık bir ay önce, başarılı bir şekilde 17 yaşındaki ablasından kök hücre toplayarak kemik iliği nakli yaptık."

"İlk 6 ay çok önemli"

Bahadır, nakil sürecinin oldukça başarılı geçtiğini, hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis ise hastanın kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "İlk 6 ay çok önemli, birinci yıl önemli. Zaman geçtikçe artık bünye, yeni kemik iliği ile birlikte hayatına iyice adapte olarak yaşamaya devam edecek inşallah. Bu hastalıktan da ömür boyu kurtulmuş olacak. Tabii nakil süreci için temennimiz budur" dedi.

Çelik'in ablası Hatice Çelik, umutlarını kestikleri bir dönemde sağlık ekibinin kendilerine umut olduğunu vurguladı.