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İki Yeni Dev Gezegen Keşfedildi

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ABD'deki Lowell Gözlemevi'nde ve İspanya'daki Galileo Ulusal Teleskobu'nda yapılan gözlemlerle iki yeni dev gezegenin keşfedildiği açıklandı.
İki Yeni Dev Gezegen Keşfedildi

ABD'deki Lowell Gözlemevi'nde ve İspanya'daki Galileo Ulusal Teleskobu'nda yapılan gözlemlerle iki yeni dev gezegenin keşfedildiği açıklandı. Vatandaşların bildirdiği veriler sonrasında keşfedilen iki gezegenin Dünya'dan 352 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen iki yeni ötegezegen olduğu belirtildi.

ABD'deki Lowell Gözlemevi'nde ve İspanya'daki Galileo Ulusal Teleskobu'nda yapılan gözlemler sonucunda iki yeni dev gezegen bulunduğu açıklandı.

Vatandaşların bildirdiği verilerle incelenen gezegenlerin Dünya'dan 352 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde olduğu belirtildi.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı hakemli bilim dergisinde yayınlanan çalışmada, iki yeni gaz devi ötegezegen olarak tanımlanan gezegenlerin Güneş'ten 1,5 kat daha büyük olduğu bildirilirken gezegenlere Planet B ve Planet C adları verildi.

'YURTTAŞ BİLİMİ HARİKA BİR ŞEY'

Vatandaşların bilim insanlarına yaptıkları ihbar sonrasında tespit edilen gezegenlerle ilgili konuşan Oxford Üniversitesi'nde astrofizik alanında çalışan, çalışmanın başyazarı Nora Eisner, "Pek çok ötegezegen adayı bu yüzden gözden kaçıyor. Yani yurttaş bilimi harika bir şey” dedi.

CNN International’ın haberinde, isteyen kişilerin NASA'nın finanse ettiği Planet Hunters adlı projeye katılarak uzay ajansının Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS) gelen verileri inceleyip ötegezegen arayışına katkıda bulunabildikleri belirtildi.

Görülen gezegenin parlaklığındaki düşüşün, bir gezegenin yıldızın önünden geçtiği anlamına geldiğini belirten bilim insanları, birkaç kişinin bu yönde bildiri yapması halinde o bölgeye araştırmacı gönderildiğini aktardı.

Independent Türkçe’nin haberinde HD 152843 hakkında yurttaş bilimcilerin topladığı veriler araştırmacılar tarafından incelenerek gezegenler tespit edildi.

DÜNYA'DAN DAHA BÜYÜKLER

Dünya'dan 3,4 kat daha büyük olan Planet B, Neptün'e benziyor ve yıldızının etrafındaki dönüşünü 12 Dünya günü süresinde tamamladığı aktarıldı.

Yörüngesindeki dönüşünü 19 ila 35 Dünya gününde tamamlayan daha dış taraftaki Planet C’nin ise Dünya'dan 5,8 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Her iki gezegenin de yaşam barındıramayacak kadar sıcak ve gazlı olduğu açıklanırken, uzmanlar keşfin, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi sağladığını ifade etti.

Keşfe katkı veren yurttaş bilimcilerden ABD'li makinist Cesar Rubio, "Küçük de olsa da katkıda bulunduğumu hissediyorum" derken, bilimsel araştırmalara destek vermenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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