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İki yeni KHK ile kamudan 3 bin 974 kişi ihraç edildi

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İki yeni KHK ile kamudan 3 bin 974 kişi ihraç edildi
Türkiye'de iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile askeri ve akademik personelin de dahil olduğu 3 bin 974 kişi kamu görevinden ihraç edildi. Evlilik programları da yasaklandı.

15 Temmuz darbe girşiminden sonra ilan edilen ve halen yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni KHK ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı" olduğu ileri sürülen 3 bin 974 kişi görevlerinden ihraç edildi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 689 ve 690 sayılı kararnameler ile 731 kişi görevine iade edilirken, 14 dernek kapatıldı ve 5 dernek ise tekrar açıldı.

Kararname ile 484 akademisyen ihraç edilirken, Milli Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kurum ve Komutanlıkları’ndan 995’i asker, 110’u sivil olmak üzere 1105 kişi ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 36, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1’i Tuğgeneral 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 447 görevli ihraç edildi.

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 1127, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 201,  Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar’dan 216, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 90 kişi ihraç edildi.

Ayrıca bir gazete ve bir dergi, 13 sağlık kuruluşu ve 18 vakıf kuruluşunun da kapatılmasına karar verildi. Kapatılan yayın kuruluşları Van İpekyolu Haber Gazetesi ve Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi.

689 sayılı KHK ile yurtdışında okuyan ve çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'de öğrenim gören 59 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi.

Kararnamede evlilik programlarına ilişkin olarak da "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara...yer verilemez" denildi.

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