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İki yeni Pokemon oyunu geliyor

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Nintendo iki yeni Pokemon oyununu duyurdu
İki yeni Pokemon oyunu geliyor

Japonya merkezli dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Nintendo, oyun konsolu Switch için bu yıl iki adet yeni Pokemon oyunu piyasaya süreceğini duyurdu.

Pokemon Sword ve Pokemon Shield adındaki iki oyunda yeni Pokemon'lar ve keşfedilecek yeni dünyalar olacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen iki oyunda orijinal Kırmızı ve Mavi oyunlarının yeniden yapılmıştı, ancak bu yıl çıkacak oyunların yeni bir dünya olan Galar'da geçmesi planlanıyor.

_105823721_swordshield976.jpgGalar ise İngiltere'den ve ülkenin başkenti Londra'dan esinlenen bir coğrafya. Bu yeni coğrafyada hem kar altındaki kırsal bölge görüntüleri hem de şehir arkaplanının olması vaat ediliyor.

Aynı zamanda bu oyunlarda üç boyutlu kamera açılarının ve daha sinematografik bir görselliğin kullanılacağı belirtiliyor.

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