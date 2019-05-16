İki yıl boyunca damacanaya madeni para atarak 10 bin lira biriktirdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Sönmezsoy, eline geçen madeni paraları her gün damacanaya atarak 2 yılda 10 bin lira biriktirdi.
AA‘nın haberine göre, Sönmezsoy, 2 yıl önce kıraathaneye gitmeme kararı alarak cebindeki madeni paraları damacanaya atmaya başladı. Ağzına kadar dolan damacanadaki madeni paraları sayan Sönmezsoy, yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini fark etti. Sönmezsoy, gazetecilere, 2 yıl önce kahvehane ve internet salonlarına gitme alışkanlığını terk ettiğini söyledi.
Her gün kahvehaneye vereceği 3 lira 500 kuruşu harcamış gibi hesap ederek damacanada biriktirmeye başladığını söyleyen Sönmezsoy, daha sonra eline geçen madeni paraları da damacanaya atmaya başladığını belirtti. Sönmezsoy, “Biriktirdiğim parayla borçlarımı ödemeyi düşünüyorum” dedi.
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