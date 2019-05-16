İki yıl boyunca damacanaya madeni para atarak 10 bin lira biriktirdi

Batman'da bir esnaf iki yıl boyunca eline geçen madeni paraları damacanaya atarak 10 bin lira biriktirdi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Sönmezsoy, eline geçen madeni paraları her gün damacanaya atarak 2 yılda 10 bin lira biriktirdi.

AA‘nın haberine göre, Sönmezsoy, 2 yıl önce kıraathaneye gitmeme kararı alarak cebindeki madeni paraları damacanaya atmaya başladı. Ağzına kadar dolan damacanadaki madeni paraları sayan Sönmezsoy, yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini fark etti. Sönmezsoy, gazetecilere, 2 yıl önce kahvehane ve internet salonlarına gitme alışkanlığını terk ettiğini söyledi.

Her gün kahvehaneye vereceği 3 lira 500 kuruşu harcamış gibi hesap ederek damacanada biriktirmeye başladığını söyleyen Sönmezsoy, daha sonra eline geçen madeni paraları da damacanaya atmaya başladığını belirtti. Sönmezsoy, “Biriktirdiğim parayla borçlarımı ödemeyi düşünüyorum” dedi.