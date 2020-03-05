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İki yıl boyunca suladığı bitkinin yapay olduğunu öğrenince şoke oldu

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ABD'de bir kadın iki yıl boyunca sulayıp ilgi gösterdiği bitkinin aslında yapay olduğunu fark ettikten sonra hikayesini sosyal medyada paylaştı
İki yıl boyunca suladığı bitkinin yapay olduğunu öğrenince şoke oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın iki yıl boyunca plastik bir bitkiyi suladığını fark etti. 

Sukulent cinsi bitkinin aslında yapay olduğunu oldukça uzun süre sonra anlayan Caelie Wilkes adlı kadın, cuma günü Facebook sayfasındaki hikayesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: 

Bu güzel sukulente yaklaşık 2 yıldır sahiptim. Onunla çok gurur duyuyordum. Eksiksiz, güzel renkli, harika bir çiçekti. Mutfak penceremde duruyordu. Ona su verdiğim bir rutinim vardı. Eğer biri sukulentime su vermeye çalışırsa savunmaya geçiyordum. Çünkü ona iyi bakmak istiyordum.  Kesinlikle onu çok seviyordum.

Wilkes bitkisinin yapay olduğunu sukulenti yeni bir saksıya aktarmak isterken fark ettiğini söyledi.

İlk aldığım zamandan beri içinde olduğu plastik saksıdan çıkardığında yapay olduğunu anladım. Bu bitkiye çok sevgi vermiştim. Yapraklarını yıkamıştım. En iyi şekilde bakmak için elimden geleni yaptım ve tamamen plastikmiş. Bunu nasıl oldu da anlayamadım? Saksıdan çıkardığımda bir köpüğe yapıştırılmış olduğunu fark ettim.

Bitkinin fotoğraflarını da hesabından paylaşan çalışmayan anne Wilkes sözlerini şu şekilde noktaladı: 

"İki yıl boyunca bir yalanı yaşamış gibi hissettim.

Wilkes'in paylaşımı yaklaşık 9 bin tepki aldı.

Facebook kullanıcılarından biri "Eğer bu kadar sevdiysen yapay olmasının ne önemi var? Yeni saksına koymak için köpüğü çıkart ve 'bitkini' sevmeye devam et" dedi. 

Bir diğeriyse "Bu lisedeyken sana anne olmayı öğretmek için aylarca senden oyuncak bebek gezdirmeni istemeleri gibi bir şey" yorumunu yaptı.

Bazıları da kadının bu durumu fark etmemesini şaşkınlıkla karşladı.

Yorum yapanlardan biri "Nasıl oluyor da 2 yıl boyunca bu kdar özenle baktığınız bir bitkinin bir milimetre bile büyümediğini veya renginin değişmediğini fark etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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