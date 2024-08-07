İki yol trafiğe kapatılıyor…

Haspolat kavşağı ile Taşkent köyü ve Güngör köyü arasındaki iki yol bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Haspolat kavşağı – Taşkent köyü arasındaki yol dün saat 19.00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle bir gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar süresince trafik, Haspolat Kavşağı – Lefkoşa Çevre Yolu – Taşkent yolu bağlantısı üzerinden sağlanacak.

Öte yandan, Haspolat kavşağı – Güngör köyü arası yol da bugün saat 19:00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.

Yolun kapalı olduğu süre boyunca trafik, Haspolat Kavşağı – Taşkent Köyü – Güngör Köyü bağlantı yolu üzerinden sağlanacak.