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İki Yolcunun ‘Business Class’ Israrı Uçağı Geri Çevirdi

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ABD’den İsrail’e gitmek üzere havalanan uçak, ekonomi biletiyle business class’ta oturmakta ısrar eden iki yolcu yüzünden kalktığı havalimanına döndü.
İki Yolcunun ‘Business Class’ Israrı Uçağı Geri Çevirdi

New Jersey ve New York metropolitan alanına hizmet veren Newark Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan United Airlines’a ait uçak Tel Aviv seferini yapacaktı.

İki İsrailli yolcu uçağın yarısının boş olduğunu, aynı şeyin business class koltukları için de geçerli olduğunu fırsat bildi. İkili, kalkıştan 1,5 saat sonra kabin ekibine sormadan business class’a geçti.

Kabin ekibi, business class bileti olmadığı için ikilinin yerlerini dönmesini istedi ancak ikna edemeyince durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine pilot, ABD’ye döndü.

Uçak kalktığı Newark Uluslararası Havalimanı’na indiğinde polis bekliyordu. İkili gözaltına alındı.

Havayolu şirketinin açıklamasında, “Uçuş iptal edildi. New York/Newark’taki ekibimiz yolculara yemek ikram etti ve otelde bir gece ağırladı. Ve, en yakın sürede Tel Aviv’e uçmalarını sağlayacak işlemleri tamamladı” dendi.

Geçen hafta, American Airlines’a ait, ABD’nin Miami kentinden Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan uçak bir yolcunun maske takmayı reddetmesi nedeniyle kalktığı havalimanına dönmüştü.

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