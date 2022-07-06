İkilinin telefon görüşmesi sızdırıldı… Putin’den Macron’a: ‘Spordayım kapa’

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki bir telefon görüşmesinin kaydı basına sızdırıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dört gün önce yapılan görüşmede ilginç detaylar göze çarptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki bir telefon görüşmesinin kaydının Fransa televizyonunda yayınlanması başta Moskova olmak üzere uluslararası kamuoyunda krize yol açarken, ikilinin konuşmasından ilginç anlar da basına yansıdı.

20 Şubat’taki gizli görüşmenin ayrıntıları, France 2 yayıncısı tarafından basına sızdırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden tam 4 gün önce yapılan görüşmede, Macron Putin’e “Egemen bir ülkede kanun metinlerinin demokratik olarak seçilmiş yetkililer tarafından değil, ayrılıkçı gruplar tarafından önerildiğini size hangi avukatın söyleyebileceğini bilmiyorum. Avukatınızın yasayı nereden öğrendiğini bilmiyorum!” dediği duyuluyor.

‘BUNUN SORUMLUSU ZELENSKİY’DİR’

Bunun üzerine Putin, Macron’a, “Onlar demokratik olarak seçilmiş bir hükümet falan değiller. Darbeyle iktidara geldiler. Bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Diri diri yakılanlar bile oldu. Bunların sorumlularından biri de Zelenskiy’dir” diyor.

Putin, Macron’a ayrılıkçılarla müzakere etmesini önerirken, Macron’un ‘Ayrılıkçıların tekliflerini umursamıyoruz!’ diye çıkıştığı duyuluyor.

İkilinin görüşmesine uzun masa damga vurmuştu

Konuşmada, Putin, bölgedeki ayrılıkçıların Ukrayna ile diplomatik olarak müzakere etmeye çalıştıklarını ve onlarla konuşmayı reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ‘yapıcı bir diyalog başlatmaya’ çalıştıklarını iddia ediyor.

PUTİN KAPAMADAN ÖNCE ‘SPORDAYIM’ DEDİ

Ancak Macron duruma ‘Ukrayna yasalarına ilişkin önerilerde bulunacak olanlar ayrılıkçılar değil!’ diye karşılık veriyor. Putin yanıtlıyor; ‘Elbette, durumu tamamen farklı bir şekilde okuyoruz.’

Macron, tarafların sakinleşmesi çağrısında bulunurken, bu düşüncesini Zelenskiy’e de ileteceğini belirtiyor. Macron, Putin’den on binlerce Rus askerinin sınıra yığıldığı ve Belarus’ta savaş oyunları düzenlediği askeri tatbikatlara son vermesini de istiyor.

Macron, Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile olası görüşmesine değinirken Putin şöyle yanıtlıyor; “Açıkçası şu an buz hokeyi oynamak üzerinde spor salonundayım ve seninle spor yapmadan önce konuşuyorum. Şimdi kapa öncelikle danışmanlarımla konuşmalıyım”

KONUŞMADAN 4 GÜN SONRA İŞGAL BAŞLADI

Bunun üzerine gergin görüşme sona ererken, Putin bu konuşmadan tam 4 gün sonra ‘özel operasyon’ başlığı altında Ukrayna’ya girdi.

İkilinin görüşmelerin yer aldığı kasetin basına yansımasının ardından Moskova’dan konuya tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, belgeselle ilgili olarak “Müzakereleri her zaman bu şekilde yürütürüz ve bundan asla utanmayız. Düşündüğümüzü açıkça söyleriz. Ancak diplomaside böyle tek taraflı sızıntılara yer yoktur” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da “Paris iki lider arasındaki görüşmeyi yayınlamanın normal olduğunu düşündüğünü gösterdi. Fransa tarafından mahremiyete saygı beklemek anlamsız” diye konuştu.