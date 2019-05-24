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“İkinci Cadde’nin Mahkumu” Mesarya’da sahnelenecek

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Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Neil Simon’un yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.
“İkinci Cadde’nin Mahkumu” Mesarya’da sahnelenecek

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre oyun, Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Mesarya Tiyatro Şöleni’nde  yarın  saat 20.30’da  Beyarmudu Sosyal Tesislerinde sahnelenecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, GİBETSU’nun dünyanın önemli tiyatro oyunlarından “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı oyunuyla buluşturacağını belirterek, oyunun ortaya çıkmasında emek koyan tüm GİBETSU sanatçılarına, oyunu yöneten Nermin Uğur’a teşekkür ederek, herkese iyi seyirler diledi.

ATİK 

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, oyunun günümüzdeki yaşam biçimi ve değişimi traji komik bir dille ele aldığını söyledi. Derman Atik, KKTC’de telif hakları yasası olmamasına rağmen Türkiye’de bulunan Onk Ajans’a gereken telif hakkı ödenen ilk oyun olduğuna dikkat çekti. 

Yönetmenliğini Nermin Uğur’un yaptığı oyunda Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Mehmet Soyluoğlu, Ayleta Futsi, Şerife Eminağa, Ayşen Rahvancıoğlu, Sevil Birben Sargın, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Dilek Seçkin ve Fethi Ercan oyuncu olarak yer alırken Fatma Tüney ve Perihan Hulusioğlu da yardımcı yönetmenlik görevini üstleniyorlar. Oyunda görev alan diğer isimler ise şu şekilde; Işık Tasarımı ve Işık Uygulama Mehmet Saygıer, Dekor Tasarımı Derman Atik, Dekor Uygulama Levent Korol, Celal Onat, Müzik ve Müzik Efekt Uygulama Evren Mercimekçi. 

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