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“İkinci Dünya Savaşı Müzikleri” konseri yarın akşam...

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Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunacağı “İkinci Dünya Savaşı Müzikleri” konseri ile devam ediyor.
“İkinci Dünya Savaşı Müzikleri” konseri yarın akşam...

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre konser, yarın akşam saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Şef Oskay Hoca yönetiminde ve Soprano Elli Koutsoli ile Bas-Bariton Ahmet Zeyin’in solist olarak katılacakları Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri’nde İkinci Dünya Savaşı Müziklerinden As Time Goes By, Beer Barrel Polka, Gloomy Sunday, Katyusha, Lili Marleen, Rota gibi farklı ülkelerin müzikleri yanında, o dönemden bir Kıbrıs Türküsü olarak Vapurum da seslendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ile Deniz Plaza Ana sponsorluğunda ve  Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd in katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Cuma akşamı dünyaca ünlü Polonyalı piyano virtüözü Marek Drewnowski’nin vereceği resital ile devam edecek. 

Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL’den Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebilinecek. Ayrıntılı bilgi; 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından edinilebilir.

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