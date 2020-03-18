"İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana görülen en düşük çeyreklik büyüme geliyor"

2020 küresel büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 0,8'e çeken Deutsche Bank, ikinci çeyrekte bugüne kadar görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalınacağını duyurdu

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, 2020 için küresel büyüme tahminini, geçen yıl açıkladığı yüzde 3,2’den yüzde 0,8’e çekti.

Nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreği için daha karamsar bir değerlendirmede bulundu.



Deutsche Bank’ın raporuna göre ikinci çeyrekte yüzde 10 ile 15 beklenen daralma, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en şiddetli çeyrek dönem küçülmesi olabilir.

Dünyanın en büyük ekonomisi için de benzer tahminler açıklayan Deutsche Bank’ın ikinci çeyrekteki küçülme tahmini yüzde 13.





Bloomberg’e konuşan Deutsche Bank ABD Baş Ekonomisti Matthew Luzzetti, bu oranın ABD’de bugüne kadar görülmüş en düşük üç aylık büyüme olduğunu söyledi.

1958’de yüzde 10, 2008’de yüzde 8,4 küçülme yaşandığını hatırlatan Luzzetti, bugünün 2008 küresel krizinden en büyük farkının hizmetler sektörü olduğunu söyledi.

Hizmetler sektörünün ABD’nin gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse yarısını oluşturduğunu aktaran ekonomist, “Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar akşam yemeğe çıkamıyor, sinemaya, kafelere gidemiyor… Dolayısıyla bu krizde, hizmetler sektörü gibi bir tampon yok” dedi.

Luzzetti, ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

200 binden fazla insana bulaşan, 8 binin üzerinde insanın yaşamına mâl olan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede karantina, şirket kapatma ya da sokağa çıkma politikası uygulanıyor.

Bu politikanın resmi olarak ilan edilmediği ülkelerde ise insanlar, bulaşma riskine karşı evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.



Independent Türkçe