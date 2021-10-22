İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçları açıklandı

İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti
Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilere ilk kez verilen ikinci ek yerleştirme hakkı ile yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. 2021 ikinci ek yerleştirmede KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdü. İkinci ek kontenjan hakkı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne 262, Girne Üniversitesi’ni ise 79 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 341 oldu.
İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih eden 7.560 öğrenciden 1.951’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 436’sı ise Girne Üniversitesi’ni tercih etmişti.
Kayıtlar 26 Ekim’de başlayacak…
İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.
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2021 ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları
ÜNİVERSİTE
İkinci Ek Yerleştirme ile Yerleşen Öğrenci Sayısı
Yakın Doğu Üniversitesi
262
Girne Üniversitesi
79
Lefke Avrupa Üniversitesi
121
Doğu Akdeniz Üniversitesi
100
Girne Amerikan Üniversitesi
90
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
65
Kıbrıs İlim Üniversitesi
40
Uluslararası Final Üniversitesi
35
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
18
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
13
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
10
Kıbrıs Batı Üniversitesi
3
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
3
Adakent Üniversitesi
1
Rauf Denktaş Üniversitesi
1
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
0
TOPLAM
841
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