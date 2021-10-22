İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçları açıklandı

İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti

İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti

Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilere ilk kez verilen ikinci ek yerleştirme hakkı ile yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. 2021 ikinci ek yerleştirmede KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdü. İkinci ek kontenjan hakkı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne 262, Girne Üniversitesi’ni ise 79 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 341 oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih eden 7.560 öğrenciden 1.951’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 436’sı ise Girne Üniversitesi’ni tercih etmişti.

Kayıtlar 26 Ekim’de başlayacak…

İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.

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2021 ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayıları