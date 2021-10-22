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İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçları açıklandı

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İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti
İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçları açıklandı

İkinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ni tercih etti

Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilere ilk kez verilen ikinci ek yerleştirme hakkı ile yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. 2021 ikinci ek yerleştirmede KKTC’yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41’i Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdü. İkinci ek kontenjan hakkı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne 262, Girne Üniversitesi’ni ise 79 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 341 oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih eden 7.560 öğrenciden 1.951’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni, 436’sı ise Girne Üniversitesi’ni tercih etmişti.

Kayıtlar 26 Ekim’de başlayacak…
İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.

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2021 ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen  öğrenci sayıları

ÜNİVERSİTE

İkinci Ek Yerleştirme ile Yerleşen Öğrenci Sayısı

Yakın Doğu Üniversitesi 

262

Girne Üniversitesi

79

Lefke Avrupa Üniversitesi

121

Doğu Akdeniz Üniversitesi

100

Girne Amerikan Üniversitesi

90

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

65

Kıbrıs İlim Üniversitesi

40

Uluslararası Final Üniversitesi

35

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

18

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

13

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

10

Kıbrıs Batı Üniversitesi

3

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

3

Adakent Üniversitesi

1

Rauf Denktaş Üniversitesi

1

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

0

TOPLAM

841

 

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