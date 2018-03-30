İKİNCİ ERENKÖY DİRENİŞİ

KARAR GERİ ALINSIN

Yenierenköy Belediye Çalışanları, Ziyamet Köyü çemberinde dün sabah eylem yaparak, Başbakanın işten durdurma kararını geri almasını, veya işten durdurulmaları halinde kendilerine kamuda bir iş olanağı sağlanmasını istedi.

ERHÜRMAN: “RADİKAL TEDBİRLER ALINMASI GEREKİR."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Erhürman “Bu radikal tedbirler üzerine de çalışılıyor. Bunu geçen Cuma da söylemiştim, Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’ni birleştirilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.Elbette bu formül, sancısız bir formül olmayacak çünkü bugüne kadar yapılmaya çalışılan şey şu oldu; geçici tedbirlerle sorunu ertelemek ve yeniden önümüzde bulmak.” Dedi.

ÇALIŞANLARIN HAKLARINI DA KORUNACAK

Çalışanların haklarını korumak, daha önceki yöntemlerde olduğu gibi olmayabilir. Çalışanların sorunlarına göz yummak, çalışanların hakkını korumak demek değildir. Çalışanın hakkını gerçekten koruyacak tedbirler üzerine çalışıyoruz.

YenierenköyBelediye Çalışanları, Ziyamet Köyü çemberinde dün sabah eylem yaparak, Başbakanın işten durdurma kararını geri almasını, veya işten durdurulmaları halinde kendilerine kamuda bir iş olanağı sağlanmasını istedi.

Taner Ulutaş

Bilindiği gibi, Başbakan Tufan Erhürman’ınönceki gün öğleden sonra BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile yaptığı görüşmede, Karpaz Belediyesi adı altında, Dipkarpaz ile birleştirileceğini ve çalışanların İhtiyat Sandığı ile Sosyal Sigorta Yatırımlarının hükümet tarafından yatırılmasından sonra kıdem tazminatlarını ödeyerek 112 çalışanın işine son vereceğini söylediği iddia edilmişti.

Başbakan tarafından yapılan açıklamadan sonra ise BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yenierenköy çalışanlarının işten çıkartılmasını kabul edemeyeceğini, bunun yapılması halinde de eylem dahil her yolu deneyeceklerini ifade etmişti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın dün gazeteniz Detay’a yaptığı bu açıklamadan sonra bugün Ziyamet Çemberinde çalışanlar dün sabah eylem yaptı.

Lastikler yakıldı, yol kesildi

Yenierenköy Belediye çalışanları İskele-Karpaz anayolu üzerinde Ziyamet çemberinde yaptıkları eylemde araç lastikleri yaktı ve bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. Yapılan eylem olaysız sona erdi.

Erhurman: Yenierenköy'de radikal tedbir şart

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Erhürman’ın Yeni Erenköy Belediyesi’ne ilişkin açıklamaları şöyle: “Çalışanların haklarını koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz”

“Radikal tedbirler alınması gerekir."

Bu radikal tedbirler üzerine de çalışılıyor. Bunu geçen Cuma da söylemiştim, Erenköy ve Karpaz Belediyeleri’ni birleştirilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.

Elbette bu formül, sancısız bir formül olmayacak çünkü bugüne kadar yapılmaya çalışılan şey şu oldu; geçici tedbirlerle sorunu ertelemek ve yeniden önümüzde bulmak.

Bizden önceki hükümet maaşları ödemedi, biz geldik ve bu sorunu kucağımızda bulduk, 7aylık maaş açığı var. 2006’dan 2016 yılına kadar işçilerin sosyal yatırım açığı var, şu anda çalışmıyorlar, maaş almamaya devam ediyorlar ama ‘her şey yolunda da hükümet radikal tedbir almaya yöneliyor’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor

Böyle bir şey yok, ortada çok ciddi kangrenleşmiş yara var ve bu yaraya da bu hükümet daha öncekiler gibi palyatif, ‘çözüm’ ile yaklaşmak yerine kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalışıyor.

Çalışanların haklarını da koruyarak bunu yapmaya çalışıyoruz.

Çalışanların haklarını korumak, daha önceki yöntemlerde olduğu gibi olmayabilir. Çalışanların sorunlarına göz yummak, çalışanların hakkını korumak demek değildir. Çalışanın hakkını gerçekten koruyacak tedbirler üzerine çalışıyoruz.

Çalışanların hakkını korumak için Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı uzun süredir formüller üzerinde çalıştı. Çalışanların eylem yapması gündemde, eylem yapmak onların hakkıdır. Ama biz dört parti olarak bu çalışanlarla en kısa sürede bir araya gelip, aynı ortamda bu çözüm önerilerini kendileri ile paylaşacağız”.