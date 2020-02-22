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İkinci eş olmayı reddeden kadını öldürdü

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Adana'da bir erkek kendisine ikinci eş olmayı reddeden kadını öldürdü
İkinci eş olmayı reddeden kadını öldürdü

Adana'nın Pozantı ilçesinde O.Ç. isimli erkek kendisine ikinci eş olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan'ı önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan ile dini nikahla evlenmek istedi. O.Ç.'ni teklifini reddeden Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına gitti. Bu durumu öğrenen O.Ç., kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek Armağan'ı ikna etmeye çalıştı. Zeliha Armağan'ı yanlarına alan O.Ç.ve H.Ç. Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve Zeliha Armağan'ı burada uçurumdan aşağı attı. Armağan'ın ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.

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