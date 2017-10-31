İkinci maçlar başlıyor

Türk Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile Gençlik Gücü halı sahasında yer alan turnuvada bu akşam A Grubu’nda Yenidüzen – Kıbrıs ve BRT – NPN maçları oynanacak. Perşembe günü B Grubu’na ise Diyalog – Arena Spor Kolik karşılaşması ile ikinci maçlar tamamlanacak. Program şöyle:
BUGÜN
A Grubu: Yenidüzen – Kıbrıs (19.00)
A Grubu: BRT – NPN (20.00)
2 KASIM PERŞEMBE
B Grubu: Diyalog – Arena Spor Kolik (20.00)
Havadis Gazetesi (Bay)
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