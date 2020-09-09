İkinci pandemi merkezi devrede!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içerisinde, yoğun bakım üniteli ve tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi oluşturuldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içerisinde, yoğun bakım üniteli ve tam donanımlı 22 odalı yeni bir pandemi merkezi oluşturuldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampusu içerisinde 22 odalı yeni bir pandemi merkezi oluşturuldu. Oluşturulan ikinci pandemi merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, 22 odalı pandemi merkezinin 2 odasının tek kişilik, 20 odasının çift kişilik olduğunu belirtirken, yeni merkezin 15 yataklı yoğun bakım ünitesini de bünyesinde barındırdığını ifade etti.

“1 AY SONRA PANDEMİ HASTANESİ DE DEVREYE GİRECEK”

Merkezin her şeyiyle tamamen yenilendiğini ve baştan yapılandırılarak tam donanımlı hale getirildiğini kaydeden Çaygür, üçüncü pandemi merkezinin ise 1 ay sonra tamamlanarak hizmete girmesi planlanan yapımına devam eden 100 yataklı pandemi hastanesi olacağını da sözlerine ekledi. Çaygür, pandemiyle daha uzun soluklu ve kapsamlı mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.

“İLK ETAPTA 15 VAKA MERKEZE YERLEŞTİRİLECEK”

Çaygür, “İlk etapta bugün 15 pozitif hasta bu merkeze alınacak, tedavilerine başlanacak ve daha sonra genel durumları iyi olanlar pandemi otellerine yerleştirilecek. Hastanede tedavisi gereken hastaların tedavisi ise burada devam edecek” dedi.

“İLK ETAPTA 15 VAKA MERKEZE YERLEŞTİRİLECEK”

Çaygür, “İlk etapta bugün 15 pozitif hasta bu merkeze alınacak, tedavilerine başlanacak ve daha sonra genel durumları iyi olanlar pandemi otellerine yerleştirilecek. Hastanede tedavisi gereken hastaların tedavisi ise burada devam edecek” dedi.