“İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi” açıklandı

Başbakan Tatar, Maliye Bakanı Amcaoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek, “İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi”ni açıkladı...

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik daralmaya karşı hazırlanmakta olan “İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi”ni görüşmek üzere saat 17.00’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun toplantısı 20.06’da sona erdi.

3 saat süren toplantı sonrası Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, basın karşısına çıkarak söz konusu paketin detaylarını açıkladı.

Covid-19 nedeniyle KKTC ekonomisinin tüm dünya ülkelerinde yaşanan benzer sıkıntılardan nasibini aldığını ifade eden Tatar, “önce sağlık, sonra ekonomi” dediklerine dikkat çekti.

Ülkede ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Tatar, “Hükümet, yine ekonomik anlamda aldığı önlemlerle bu sıkıntıların aşılması için ciddi bir çaba göstermiştir” şeklinde konuştu.

26 Mart 2020’de açıklanan Birinci Ekonomik Paket sayesinde ülke ekonomisinin bugünlere kadar gelebildiğini söyleyen Tatar, ikinci paketin de bu akşam açıklanacağını ifade etti.

İlk paketin, Mart ve Mayıs aylarını kapsadığını ve 750 milyon TL civarı bir kaynak desteğinin toplumun çeşitli kesimlerine sunulduğunu ifade eden Tatar, Haziran ile Ekim aylarını kapsayacak ikinci paketin detaylarını şöyle aktardı:

-İkinci paketin katkısı 1,144 milyon TL olarak ifade edilebilir...

-İstihdam desteği 429 milyon TL, Covid-19 kapsamında diğer destekler 329 milyon TL, reel sektör teşvikleri 356 milyon TL...

-Reel sektör ve altyapıya yönelik kamudan alacakların tümü 1 ay içinde ödenecek. Bu, 385 milyon TL’ye tekabül ediyor.

-Prim borçlarını ödemiş olan işletmelere, sosyal sigorta ve güvenlik primleri 7 ay boyunca karşılkanacak, bazı sekörler bu kapsamın dışında kalacak.

Prim borçlarını öçdeyen, işvereni dahil 5 kişi veya daha az çalışan istihdam eden işletmeler için temmuz ve ağustos aylarında, geri ödemesiz olmak üzere 2 bin TL’den toplam 4 bin TL katkı ödeneği verilecektir.

-Faiz destekli kredi paketi, 1 milyar TL’den 1 buçuk milyar TL’ye yükseltildi, vadesi 36 aya çıkartıldı.

-Kredİlerin vade süresi 15 aydan 36 aya çıkartıldı.

-Kredi kullanma süresi 2020 temmuz sonuna kadar uzatıldı

-İşletmeler için kullanılabilecek en yüksek kredi 4 milyon tl den 6 mnilyon tl ye çıarktıldı

-100 bin TL’ye kadar olan kredilerde, herhangi bir kredi aramayacak.

-Hizmet ve mal üretiminde; sanayi, turizm, tarım ve yükseköğrenim elektrik teşvikleri, KW başına 25 kuruşa çıkartılacaktır.

-İşbul portalı aracılığıylan işe alınacak vatandaşlara 12 ay boyunca 500 TL ücret desteği ve sosyal sigorta desteği yapılacak.

-Ekonomik örgüt temsilcilerinden oluşan “Ekonomik Kurul” oluşturuklacaj.

-Hastane, okul ve yol inşaatlarına hız verilecek, bunlar için 500 milyon TL bütçe ayrıldı.

-Maaş kesintileri kaldırılacak, en geç 3 ay içinde ödenecek.