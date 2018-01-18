  • BIST 116.856
  • Altın 161,376
  • Dolar 3,7715
  • Euro 4,6184
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGazeteci Mehmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi

İkinci tur için Malas ile Papadopulos arasında sıkı çekişme

»
İkinci tur için Malas ile Papadopulos arasında sıkı çekişme
Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketlerinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Stavros Malas’ın artık Nikolas Papadopulos’un önüne geçtiği görülüyor.

Politis gazetesi yapılan son iki ankette Anastasaidis’in birinci, Malas’ın ikinci, Papadopulos’un da üçüncü sırada olduğunu aktardı. 

Gazete, Symmetron şirketinin 11-16 Ocak tarihlerinde Alpha televizyon kanalı adına bin kişiyle yaptığı ankette, Malas ile Papadopulos arasında çok küçük bir puan farkının olduğuna işaret ederek, ikinci tura kimin çıkacağı konusunda tam bir gerilimin olduğunu yazdı. 

Ankette ilk turda kime oy verileceği sorgulandığında, Anastasiadis’in oyların yüzde 34,2’sini topladığını kaydeden gazete, Stavros Malas’ın yüzde 23,1, Papadopulos’un  ise yüzde 22,6’lık bir orana sahip olduğunu bildirdi. 

Şirketin önceki anketinde Anastasiadis’in oy oranının yüzde 33,7 olduğuna işaret eden gazete, Malas’ın 19,6 Papadopulos’un ise yine 22,6 oy oranına sahip olduğuna dikkat çekti. 

Seçimlerde dördüncü sırada yüzde 4,3 ile oy oranını artıran ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun yer aldığını aktaran gazete, Hristu’nun önceki anketteki oy oranının yüzde 2,7 olduğunu belirtti. 

Gazete Yorgos Lillkas’ın ise 3,1’lik oy oranıyla beşinci sırada olduğunu kaydetti. 

İkinci tur senaryolarında olası Anastasiadis-Malas karşılaşmasında, Anastasiadis’in, oyların yüzde 47, Malas’ın ise yüzde 31’ini aldığını aktaran gazete, olası Anastasiadis-Papadopulos karşılaşmasında ise Anastasiadis’in yüzde 43, Papadopulos’un da yüzde 31’lik orana sahip olduğunu belirtti. 

Gazete, Yunanistan merkezli A-MCI Consulting IKE şirketinin 27 Aralık-10 Ocak tarihlerinde 2 bin 311 kişiyle yaptığı ankette de ikici turda önceliğin Anastasiadis’ten sonra Malas’ta olduğunun görüldüğünü yazdı.

Katılımcıların başkanlık seçimlerinde oy verme niyetleri sorgulandığında Anastasiadis’in oyların yüzde 33,1’ini topladığını aktaran gazete, Malas’ın oyların yüzde 17,8’ini, Papadopulos’un ise yüzde 15,1’ini alacağını kaydetti. 

Dördüncü sıra için verilecek mücadelede bu ankette Lillikas’ın yüzde 8,8 ile önceliğe sahip olduğunu yazan gazete, Hristu’nun ise yüzde 3,2’lık orana sahip olduğunu belirtti. 

Ankete göre ikinci tura Anastasiadis ile Malas’ın kalması durumunda Anastasiadis’in oyların yüzde 48,4, Malas’ın ise yüzde 32,3’ünü topladığını kaydeden gazete, ikinci turda Anastasiadis ile Papadopulos’un seçim yarışına girmesi durumunda yine Anastasiadis’in birinci gelerek oyların yüzde 46,6 aldığını, Papadopulos’un da oyların 31,1’ine sahip olduğunu aktardı.

ANASTASİADİS FİNAL MİTİNGİ YAPMAYACAK 

Öte yandan Politis gazetesi bir başka haberinde Anastasiadis’in final mitingi yapmayacağını yazdı. 

Anastasiadis’in seçim kurmaylığının, bugünlerde bölge bölge miting ve toplantılar yaptığı için 23 Ocak’ta final mitingi yapmanın bir anlamının olmadığı düşüncesi taşıdığını kaydeden gazete, bu kapsamda Yunan şarkıcı Sakis Ruvas’ın da konserinin olması yönündeki düşüncelerin hayata geçirilmeyeceğini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Protora’ya marina yapılmasına yönelik imzalar dün atıldı17 Ocak 2018 Çarşamba 09:12
  • İsrail’e yaptırılan açık deniz karakol gemisi RMMO’ya teslim edildi16 Ocak 2018 Salı 20:54
  • AKEL, Burcu'nun sondaj açıklamasını değerlendirdi16 Ocak 2018 Salı 16:17
  • Anastasiadis: “Türkiye’ye nüfuz kullanılmasını sağlamaya çalışıyorum”15 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
  • Anastasiadis anketlerde birinci sırada13 Ocak 2018 Cumartesi 12:48
  • Anastasiadis’ten Papadopulos’a eleştiri12 Ocak 2018 Cuma 16:10
  • “Rus ajanı” olmakla suçlanan Loizidu, Politis’i susturdu11 Ocak 2018 Perşembe 16:44
  • Erenköy’deki yolda duran RMMO tankı 55 yıl sonra kaldırıldı10 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
  • AİHM, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dava açan pilotu haklı buldu10 Ocak 2018 Çarşamba 16:56
  • KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında09 Ocak 2018 Salı 14:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti