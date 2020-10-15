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İkinci tur öncesi KAMUSEN cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Yönetim Kurulunda ve üyeleri arasında her siyasi görüşten kişilerin yer aldığını hatırlatarak, Sendikanın öncelikli görevinin üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu bildirdi.
İkinci tur öncesi KAMUSEN cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Yönetim Kurulunda ve üyeleri arasında her siyasi görüşten kişilerin yer aldığını hatırlatarak, Sendikanın öncelikli görevinin üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, KAMUSEN’in Sendikal Platform içerisinde olmadığına, Sendika olarak demokrasinin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu üyesi ve üyelerin görüşüne saygılı olunduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu nedenle tüm üyelerimizin kendi görüşüne ve siyasi bakışına uygun adayı hür iradesini kullanarak desteklemesi önemlidir. Sendika olarak bu süreçte vatandaşlarımıza ve üyelerimize önerimiz vatandaşlık görevini yerine getirilmesi, çoğulcu iradeyi sandığa yansıtması için oyunu kullanması olacaktır. Her iki cumhurbaşkanı adayına da ikinci tur seçiminde başarılar dileriz.” denildi.

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