İkinci uçak da geliyor... Toplam yeni 50 bin Sinovac aşısı daha KKTC'de

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Sağlık Bakanı Dt. Üstel, Ankara temaslarıni tamamlayarak adaya döndü.

Bakan Üstel'in temaslarınin ardından TC Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ilk etapta 26 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiş bulunmaktadır.

Bu gece saat 00.30 civarında ise TC Sağlık Bakanlığı'na ait ikinci bir ambulans uçakla 24 bin doz Sinovac aşısı daha ülkemize gelecek ve 50 bin doz aşı ülkemize temin edilecektir.

Önümüzdeki günlerde TC'den aşı sevkitayı devam edecektir.