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İkincisi Düzenlenecek Girne Grafiti Yarışmasına 21 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek

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İkincisi Düzenlenecek Girne Grafiti Yarışmasına 21 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek
İkincisi Düzenlenecek Girne Grafiti Yarışmasına 21 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek

Girne Grafiti yarışmasının ikincisi düzenleniyor. Dereceye giren gençlere toplam 12 bin 500 TL’lik ödül verilecek.

Girne İyilik Derneği’nin Bella View Otel iş birliğinde “Girne’yi adım adım güzelleştirme ve insanların kalbine dokunan noktaları artırma” hedefiyle 18-25 yaş grubu gençlere yönelik düzenlediği yarışma için 21 Şubat’a kadar başvuru kabul edilecek.

Başvurular okutsal2000@yahoo.com adresine yapılacak. Başvurularda tüm ekip üyelerinin  isimleri, soy isimleri, yaşları, telefon numaraları ve grup adı belirtilecek.  Ayrıntılı bilgi için 0533 8535507 numaralı telefona ulaşılabilecek.

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EKİPLER YARIŞMAYA EN AZ 3 PROJEYLE KATILACAK

18-25 yaş aralığında bulunan ve takım çalışması gerçekleştirecek gençler yarışmaya en az 3 projeyle katılacak.  Ekipler proje çizimlerini 23 Şubat Çarşamba günü Bella View Otel’de Kıbrıslı sanatçıların görüş ve beğenisine sunacak.

Jüri, projeleri, “Kıbrıs kültürü, Tarihi ve Doğası, “Orijinallik”, “Yaratıcılık”,  “Dikkat Çekicilik”,  “Etkileyicilik”, “Bölümlerarası Uyum” ve “Sanatsal Dokunuş” kriterleri kapsamında değerlendirecek.

Birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 TL olacak. Yarışma kapsamında dereceye giren gençlere toplam 12 bin 500 TL ödül verilecek. Aynı ekip üç ödülün de sahibi olabilecek. 

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