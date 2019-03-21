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İkiz kardeşini karnında taşıyan bebek sezaryenle dünyaya getirildi

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Kolombiya’nın Barranquilla kentinde yaşayan hamile bir kadının bebeğinin ikiz kız kardeşini taşıdığı belirlendi. Sezaryenle alınan bebeğin karnındaki, gelişimini tamamlamamış fetüs ameliyatla alındı.
İkiz kardeşini karnında taşıyan bebek sezaryenle dünyaya getirildi

Daily Mail’deki habere göre ‘Itzmara’ adlı kız çocuğunun annesi Monica Vega’nın hamileliğinin 35’inci haftasındaki ultrason görüntüsünü inceleyen doktor Miguel Parra-Saavedra, bebeğin karaciğerinde kist olmasından şüphelendi. Ancak, daha kapsamlı inceleyince ilk olarak 1808’de kayıtlara geçen ‘fetüs içinde fetüs’le karşı karşıya olduklarını anladı.

Parra-Savedra, hamileliğin 37’nci haftasında Itzmara’yı sezaryenle dünyaya getirdi. 22 Şubat’ta doğan Itzmara bir gün sonra ameliyat edildi. Karnındaki 45 milimetre boyunda 14 gram ağırlığında olan ikiz kardeşi alındı. Kolları ve bacakları olan ancak kalp ve beyni olmayan bebek göbek bağı kesilir kesilmez öldü.

“Teorik olarak Itzmara kendi kardeşine hamileydi” diyen Parra-Saavedra bir aylık olan bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu söyledi. Parra-Saavedra, fetüs içinde fetüsü ise “Aynı plasentayı paylaşan tek yumurta ikizlerinde nadir görülen bir durum. Bir fetüs diğer fetüsün etrafına sarılarak onun besinini çalıyor”diyerek tanımladı.

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