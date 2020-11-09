İkiz kardeşler, doğum günlerinde, 90 dakika arayla anne oldu

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler, aynı gün 90 dakika arayla bebeklerini kucağına aldı.

Amber Tramontana ve Autum Shaw Knoxville kentindeki Fort Sanders Tıp Merkezi’nde, yan yana odalarda doğum yaptı. Shaw’un kızı, Tramontana’nın oğlu oldu.

İkiz kardeşler doğum günlerinde bebeklerini dünyaya getirdi.

Tramontana, “Autum doğum yaptı; bebeğin sesini duyduk ve eşim tebriğe gitti. Bir buçuk saat sonra bizim bebeğimiz oldu. Bu kez de onlar tebrik etti” dedi.

33 yaşındaki ikizlere doktorların doğum tarihi olarak 29 Ekim tarihinin verildiği, bebeklerin bir hafta geç doğduğu belirtildi