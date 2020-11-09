  • BIST 1.232
  • Altın 486,323
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

İkiz kardeşler, doğum günlerinde, 90 dakika arayla anne oldu

» »
İkiz kardeşler, doğum günlerinde, 90 dakika arayla anne oldu
İkiz kardeşler, doğum günlerinde, 90 dakika arayla anne oldu

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler, aynı gün 90 dakika arayla bebeklerini kucağına aldı.

Amber Tramontana ve Autum Shaw Knoxville kentindeki Fort Sanders Tıp Merkezi’nde, yan yana odalarda doğum yaptı. Shaw’un kızı, Tramontana’nın oğlu oldu.

İkiz kardeşler doğum günlerinde bebeklerini dünyaya getirdi.

Tramontana, “Autum doğum yaptı; bebeğin sesini duyduk ve eşim tebriğe gitti. Bir buçuk saat sonra bizim bebeğimiz oldu. Bu kez de onlar tebrik etti” dedi.

33 yaşındaki ikizlere doktorların doğum tarihi olarak 29 Ekim tarihinin verildiği, bebeklerin bir hafta geç doğduğu belirtildi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Ezgi Mola: Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum, çok üzülüyorum08 Kasım 2020 Pazar 20:19
  • Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti!08 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • Amatör Koşucular Dikkat!07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
  • Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi06 Kasım 2020 Cuma 21:51
  • Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • Dünyanın ilk ‘yuvarlanabilir’ akıllı telefonu: ‘Project B’05 Kasım 2020 Perşembe 21:26
  • Anket: Kullanıcıların yarısı Netflix şifrelerini paylaşıyor05 Kasım 2020 Perşembe 21:15
  • Van Gogh’un ruh sağlığına ilişkin yeni keşif05 Kasım 2020 Perşembe 20:34
  • Hakim kararını verdi: Johnny Depp'in yatağına kim dışkıladı?04 Kasım 2020 Çarşamba 22:03
  • Evinde yangın çıktı, papağanı uyandırdı: Onun sayesinde kurtuldum04 Kasım 2020 Çarşamba 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti