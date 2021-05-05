İkizderelilere 62 baro destek verdi, Rize Barosu imza atmadı

İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağına ocağının durdurulması için 60 baro başkanı açıklama yaptı. Mezopotamya Ajansı’ndan Tolga Güney’in haberine göre Rize Barosu açıklamayı imzalayan barolar arasında yer almadı.

"Rize İkizdere Vadisi Cevizlik köyündeki insanlarımız, sesinizi duyuyoruz" başlıklı açıklamada doğa için mücadele eden köylülere yönelik “gösterdiğiniz kararlılık için sizlere müteşekkiriz” ifadeleri yer aldı. “Ağacıyla, kuşuyla, yabanıyla, suyuyla size ait olan yaşam alanlarınızdan 16 milyon tona yakın taş almak istiyorlar. Bunun yaratacağı heyelan tehlikesine, mera ve tarım, balık stok ve arıların beslenme alanlarının tahrip edilmesine, içme suyunuzun kirletilmesine katlanmanızı, susmanızı istiyorlar sizden de” denilen açıklamada hiçbir şirketin ve yöneticinin köylülere rağmen karar verme yetkisi olmadığına dikkat çekildi.

‘HAKLARI İHLAL EDEN HER BİR DAVRANIŞ HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURACAK’

Açıklamada şunlar yer aldı: "Bizler biliyoruz ki, bütünsel ve gerçekçi bir çevresel etki değerlendirme sürecini tam anlamıyla yürütmeden taş ocaklarının açılmasına karar verilmesi, bütünüyle hukuk dışıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir. İdari organların İkizderelilerin bilgilenme, karşı çıkma, adalete erişme haklarını çiğnemesi, devletin kolluk kuvvetlerinin, maddi ve manevi varlıklarınızı koruma çabanızı biber gazı ve zor kullanıp sizleri özgürlüğünüzden yoksun bırakarak engellemesi, hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Bu süreçte karar alan, kolluk kuvvetlerine emir veren bütün idari organ ve görevlilere, İkizderelilerin insan olmaktan kaynaklanan haklarını ihlal eden her bir davranışın hukuki sorumluluk doğuracağını dikkate almaları, ivedilikle hukuk alanına çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Yaşam alanlarını korumak için nöbet tutan insanlarımızla dayanışma içinde olacağımızı, hukukun işletilmesi çabalarını güçlendirmek konusunda sorumluluk duyduğumuzu paylaşıyoruz."