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İkizler burcu(21 Mayıs - 21 Haziran)

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İkizler burcu(21 Mayıs - 21 Haziran)
Burçları 2018'de ne bekliyor?

İKİZLER BURCU KADINI AŞK HAYATI:

Beğenilen, arzu edilen kişi olma özelliğini bu yıl da sürdürecek olan ikizler burcu kadını, karşı cinsi kolaylıkla elde edebilecek. Yeni bir aşk ilişkisi, şimdiye kadar kendisinin de bilmediği özelliklerinin gözler önüne serilmesine neden olacak.

EVLİLİK HAYATI:

Yapmacık mutlulukların aldatıcı olduğunu düşünecek ve aklını kullanacak olursa, 2018’de mutlu bir evlilik hayatı sürememesine hiçbir neden yok. Biraz özveri ile her şey yoluna girecek.

İŞ HAYATI:

İş hayatında başarılı bir yıl geçirecek olan ikizler burcu kadınına 2018’de de bütün anlaşmalarda yeşil ışık yanacak. Özellikle bu burç kadınları haziran ayında oldukça başarılı olacaklar.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI:

Kendine olan güvenini yitiren ikizler burcu erkeği bu yıl eski özelliğine bürünecek. Her şeyi içine atmaz ve açık sözlü olursa 2018 onun aşk yılı olacak.

EVLİLİK HAYATI:

Evliliği biraz daha neşelenip canlanacak olan ikizler erkeği, bu yıl düşünceli ve planlı hareket ettiği sürece örnek bir aileye sahip olacak.

İŞ HAYATI:

İş hayatında başarılı gibi göründüğü sonuçları bu yıl beğenmeyecek olan ikizler erkeği, başarısızlık duygusuna kapılacak. Düşüncesizce harcamaları aklını kullanarak durdurur güvenirse işler yoluna girecek.

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